ننشر النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في جولة الاعادة بانتخابات النواب (مستندات)

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اصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم قرار رقم 90 لسنة 2020 بشأن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في جولة الاعادة الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي احريت ايام السبت والاحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر من الشهر الجلري بالخارج ويومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر الجلري داخل جمهورية مصر العربية.



وجاء نصه كالاتي: