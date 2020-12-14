"ضي": "استمرار فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" حتى 28 ديسمبر"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قررت إدارة مهرجان "ما بعد الكورونا" المنعقد بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، استمرار فعاليات المهرجان حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.


وذكر بيان صادر مساء اليوم الإثنين، عن جاليري "ضي" برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، أن الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده المهرجان وراء قرار تمديد فعالياته، بدلا من توقفها غدا، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لحضور معرض الفن التشكيلي، على أن ترفع الأعمال الفنية المشاركة فى نهاية العام الجاري.


وافتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق مهرجان "ما بعد الكورونا" فى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، بحضور لفيف من الفنانين والأدباء والصحفيين المصريين والعرب، وقدم المهرجان جوائز بقيمة 750 ألف جنيه لتشكيليين وشعراء ومبدعين وكتاب، فيما تنافس نحو 300 فنان من مصر والسعودية والعرب المقيمين بالبلدين فى مسابقته.

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