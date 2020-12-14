"ضي": "استمرار فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" حتى 28 ديسمبر"

قررت إدارة مهرجان "ما بعد الكورونا" المنعقد بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، استمرار فعاليات المهرجان حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.









وذكر بيان صادر مساء اليوم الإثنين، عن جاليري "ضي" برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، أن الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده المهرجان وراء قرار تمديد فعالياته، بدلا من توقفها غدا، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لحضور معرض الفن التشكيلي، على أن ترفع الأعمال الفنية المشاركة فى نهاية العام الجاري.







