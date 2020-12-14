نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم، مع مواجهات من العيار الثقيل، بعد تم الإعلان عن نتائج قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يصطدم برشلونة الإسباني بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني تشيلسي الإنجليزي.











نتائج القرعة كاملة

بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

أتلتيكو مدريد الإسباني x تشيلسي الإنجليزي.

لايبزيغ الألماني x ليفربول الإنجليزي.

بورتو البرتغالي x يوفنتوس الإيطالي.

برشلونة الإسباني x باريس سان جيرمان الفرنسي.

إشبيلية الإسباني x بوروسيا دورتموند.

ريال مدريد الإسباني x أتالانتا.

بايرن ميونخ الألماني x لاتسيو الإيطالي.



