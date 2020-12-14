الصحة تعلن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في المملكة منذ 258 يوما

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا فيما رصدت تعافي 243 حالة إضافية، و11 وفاة، وهي أدنى حصيلة يومية بالإصابات بالفيروس في المملكة منذ 258 يوما.

 

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.013 حالة، من بينها 3162 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

 

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.792 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6059 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.43%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.87%، ونسبة الوفيات 1.68% وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

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