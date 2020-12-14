فوز الدبايبة وبجيرم واصطباري وسنتريس في دوري مراكز الشباب بالمنوفية



وشهدت المجموعة الثالثة فوز سنتريس على حساب كفر قورص بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ولم يحضر فريق أبو نشابة لخوض مباراة سبك الأحد، ليفوز الأخير بهدفين دون رد.



وفي المجموعة الرابعة خسر بركة السبع على ملعبه من الدبايبة 2-8، وحقق اصطباري فوز كبير على حساب الروضة بنتيجة 5-2.





وتغلب وبجيرم على أبنهس 4-1 حيث شهد اللقاء تقدم أبنهس بهدف للاعب عبد العليم عماد بالدقيقة 9 للشوط الاول، وشهد نفس الشوط إحراز 3 أهداف متتالية لبجيرم عن طريق محمود نبيل عبد القادر ومحمد السيد واسلام علي.





وفي الشوط الثاني أضاف اسلام على الهدف الرابع لفريقة والثاني له.







أقيم اليوم الإثنين أربعة مباريات في ختام الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.