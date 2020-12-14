الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وفرص لتساقط أمطار بهذه المناطق غدًا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشط مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والاتربة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار بنسلة (20% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح – السلوم- الإسكندرية – رشيد- بلطيم).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية – الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس).
- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وفرص لتساقط أمطار بهذه المناطق غدًا
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وفرص لتساقط أمطار بهذه المناطق غدًا

أخبار تهمك

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ حوالي 3 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان