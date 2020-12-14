بروتوكول تعاون بين " التموين" و "الانتاج الحربى" لتطوير مكاتب السجل التجارى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
وقعت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج  الحربى ممثلة شركة قها للصناعات الكيماوية بشأن تطوير  مكاتب السجل التجارى وتحويلها الى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار  تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة .

وقع بروتوكول التعاون كل من  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمهندس  وليد محمد رسمي  رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى.

يهدف البروتوكول الى إعادة وتأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات الجهاز المختلفة الرئيسية والمقرات الأخرى "مكاتب التسجيل التجاري " التابعة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة وتطوير البنية التحتية  بما يمكن العميل فى الحصول على الخدمات فى فترة وجيزة  .

 وصرح " عشماوى " أن الجهاز لديه مكاتب للسجل التجارى داخل مجمعات  خدمات الاستثمار وكذلك فى بعض  مقرات الغرف التجارية وجارى استكمال انشاء فروع لمكاتب السجل  بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب أيضا  إتاحة خدمات السجل التجارى لما يقرب من 35 بنك ،كما انه جارى انشاء فروع لمكاتب السجل لأول مرة داخل  بعض البنوك وسيتم افتتحها قريبا   .

واستعرض " عشماوى " ما  قام  به الجهاز من أعمال تطوير وتحديث للسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير  المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشاءه فى عام 1935، وتضمنت  أعمال  التطوير للسجل مقسمة إلى عدده مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل البالغ عددها 100 مكتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما يتم  استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم فى أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى، كما تم  الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة

وأشاد  "عشماوى" بجهود وزارة الانتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية فى إعداد قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز  .

أخبار تهمك

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان