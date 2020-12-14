تعرف على هدافي مجموعة الصعيد خلال 3 جولات

18 هدف،



وفي الجولة الثانية تم تسجيل 11 هدف منهم 8 في الشوط الأول، مقابل 3 في الشوط الثاني، بينما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدف في منهم 10 في كل شوط، وتم تسجيل 9 ضربات جزاء في الثلاث جولات السابقة.





ويقدم الفجر الرياضي هدافي مجموعة الصعيد



1 محمد جمال كولبيالى 3 أهداف

1- محمد الفيل هدفين

2- محمد سماره هدفين

3- إسلام عبد الراضي هدفين

4- عبد الله دومنيك هدفين

وسجل 37 لاعب هدف واحد وهم :

1- محمود أبو السعود

2- أحمد ترك

3-محمد منتصر

4- محمد سمير سوسته

5- معتز محروس

6- الحسيني طه

7- محمود كمال

8- مراد صبري

9- محمد ناجح

10- فتحي عثمان

11- محمود بليه

12- أحمد مصطفى بندق

13- إسلام كمال

14- كريم خميس

15- محمد حسن

16- حسين خالد

17- يوسف عطا

18- حازم محب

19- إبراهيم ماجد

20- فرغلي باللو

21- إسلام مصطفى

22- خالد الشيخ

23- محمد خلف

24- محمد عبد السميع

25- محمد دياب

26- علاء صابر

27- شهاب شفيق

28- طه نادى

29- محمد عبد الحفيظ

30- أمين محمد ميدو

31- إبراهيم بيبو

32- حسام حسن

33- محمد عبد الرزاق

34- حيروم أوى

35- محمود خليل

36- احمد فرحات

37- محمود عاطف ميسي

أقيمت ثلاث جولات من الموسم الجديد بدوري القسم الثاني حيث شهدت مجموعة الصعيد تسجيل 49 هدف خلال، إذ شهدت الجولة الأولى إحرازمنهم 10 في الشوط الأول مقابل 8 في الشوط الثاني.