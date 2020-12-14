تعرف على هدافي مجموعة الصعيد خلال 3 جولات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت ثلاث جولات من الموسم الجديد بدوري القسم الثاني حيث شهدت مجموعة الصعيد  تسجيل 49 هدف خلال، إذ شهدت الجولة الأولى إحراز 18 هدف، منهم 10 في الشوط الأول مقابل 8 في الشوط الثاني.

 وفي الجولة الثانية تم تسجيل 11 هدف منهم 8 في الشوط الأول، مقابل 3 في الشوط الثاني، بينما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدف في منهم 10 في كل شوط، وتم تسجيل 9 ضربات جزاء في الثلاث جولات السابقة.

ويقدم الفجر الرياضي هدافي مجموعة الصعيد

1 محمد جمال كولبيالى 3 أهداف
1- محمد الفيل هدفين
2- محمد سماره هدفين
3- إسلام عبد الراضي هدفين
4- عبد الله دومنيك هدفين
وسجل 37 لاعب هدف واحد وهم :
1- محمود أبو السعود
2- أحمد ترك
3-محمد منتصر
4- محمد سمير سوسته
5- معتز محروس
6- الحسيني طه
7- محمود كمال
8- مراد صبري
9- محمد ناجح
10- فتحي عثمان
11- محمود بليه
12- أحمد مصطفى بندق
13- إسلام كمال
14- كريم خميس
15- محمد حسن
16- حسين خالد
17- يوسف عطا
18- حازم محب
19- إبراهيم ماجد
20- فرغلي باللو
21- إسلام مصطفى
22- خالد الشيخ
23- محمد خلف
24- محمد عبد السميع
25- محمد دياب
26- علاء صابر
27- شهاب شفيق
28- طه نادى
29- محمد عبد الحفيظ
30- أمين محمد ميدو
31- إبراهيم بيبو
32- حسام حسن
33- محمد عبد الرزاق
34- حيروم أوى
35- محمود خليل
36- احمد فرحات
37- محمود عاطف ميسي

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