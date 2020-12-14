وزير النقل يتابع جاهزية المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير-  وزير النقل جولة تفقدية اليوم لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وحيث  يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقًا.

ووجه الوزير خلال تفقده قطاعات المشروع المختلفة والتي بدأها من محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، بأن يتم العمل على مدار الساعة وأن يتم تكثيف الأعمال ومراعاة  المواصفات القياسية في تنفيذها  والإهتمام بأعمال تأمين سلامة المرور وعدم إقامة أي مطبات عشوائية على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل  وان يتم تسوية مسافة 50متر على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية

صرح الوزير أنه تم تقسيم المشروع  على 10 شركات متخصصة  وأن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع  أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها  والتي وجه بتنفيذها فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين لافتًا إلى أن هذا الطريق  يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتا الى أنه سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون وأنه.يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة  في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

وأضاف ان القيادة السياسية  صدقت على إنهاء  تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم  خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه  على 6 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم  حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت  نسبة تنفيذها 94٪،والمرحلة الثانيةالجاري العمل بها  في المسافة من المنيا حتى  محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من ادفو الى اسوان بطول 90كم  والتي بدأ العمل بها في 172020    والتي من المخطط الانتهاء منها في 3062021 ، أما المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا  بأسيوط  وسوهاج وحتى قنا  بطول  240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة في المسافة من اسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 مش. 

وأشار  إلى أن  كل المشروعات التي يتم  تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.

بعدها توجه وزير النقل يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  لتفقد محـور  سمالوط على النيل بمحافظة المنيا حيث تابع الوزير اللمسات النهائية لتشغيل المحور والانتهاء من أعمال الأمن والسلامة وبوابات السيطرة الأمنيه. 

حيث أكد الوزير ان المحور يبلغ طوله   24 كم  وعرضه 21 متر بواقع عدد 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري -  17 نفق) ويبلغ  إجمالي تكلفته  1.872 مليار جنيه  حيث اكد الوزير خلال جولته على أهمية هذا المحور التنموي الذي سيربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غربًا عابرًا نهر النيل لافتًا الى أنه  سيساهم في  تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الإستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا  والمساهمة في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت  والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظرًا لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

كما اكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم  وأن هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية مشيرا الى ان   القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل  إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة  بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل
أوضح الوزير أن محاور النيل في الصعيد التي  تم التخطيط لإنشائها يبلغ  عددها  14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه مضيفا أن هناك أربعة محاورهي كلابشة وقوص وسمالوط وعدلي منسيتم سيتم افتتاحها خلال الالمقبلة. مقبلة

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