قبل موقعة دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يكتسح مونشنجلادباخ 3-1 في تاريخ مواجهاتهما

أجريت اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق مانشستر سيتي ضد نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.





وستكون مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 على ملعب الفريق الألماني، على أن تقام مواجهة الإياب على ملعب "الاتحاد" أحد أيام 9 و10 و16 و17 مارس من العام المقبل.





تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ





تقابل مانشستر سيتي في 6 مواجهات رسمية سابقة (4 مباريات بدوري أبطال إفريقيا – ومباراتين بكأس الاتحاد الأوروبي)، فاز الفريق الإنجليزي في 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في مباراتين.





سجل لاعبو السيتي 12 هدفًا في شباك الفريق الألماني خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.





أول مواجهة جمعت السيتي ومونشنجلادباخ كانت في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1979 وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الفريق الألماني في مباراة الإياب 3-1.





تجدد اللقاء بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015 وفاز السيتي ذهابا وايابا 2-1، 4-2.



