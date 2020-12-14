أمازون تعلن إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط

أعلنت اليوم أمازون إطلاق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الشركات تجارب دفع عبر الإنترنت بسيطة ومدروسة التكلفة وموثوقة. تتيح أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني التي تمّ طرحها حديثاً خدمات دفع عبر الإنترنت تتميّز بسهولة الاستخدام وتعزّز تقنيات أمازون الموثوقة والقابلة للتطوير.

أُسّست بيفورت عام 2013 كواحدة من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة وهي تتمتّع بفهم عميق لمتطلّبات الشركات فيها. عام 2017، استحوذت أمازون على شركة بيفورت كجزء من عملية استحواذها على مجموعة "سوق.كوم". ومن حينها، أصبح التركيز على دمج ما تقدمه بيفورت وأمازون من تكنولوجيا وحلول معالجة لعمليات الدفع الإلكتروني لتزويد الشركات بخدمة مناسبة وموثوقة.

ومع إطلاق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، بإمكان الشركات التي تلجأ إلى هذه الخدمة الوصول إلى مجموعة من خدمات الدفع التي تمكّنها من قبول عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام طرق الدفع العالمية والمحلية، وتقديم إمكانية الأقساط الميسّرة للعملاء لجعل تكلفة عمليات الشراء معقولة، ومراقبة أداء الدفع على مدار الساعة. من اليوم، بيفورت أصبحت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني.

وصرّح في هذه المناسبة عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: "يشكّل إطلاق الخدمات الجديدة اليوم إنجازاً آخر لتعهّد أمازون بصنع مستقبل الدفع الإلكتروني في المنطقة، وتمكين الشركات من توفير تجارب دفع سهلة وبسيطة للمستخدمين النهائيين. لقد أصغينا للعديد من الشركات من حول العالم عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات لنتمكّن من مواصلة تطوير ما نقدمه من خدمات وحلول للدفع الإلكتروني. تُعدّ أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني هي الخطوة التالية في مسيرتنا، مع التركيز على أربع أسس رئيسية هي الثقة والراحة والاختيار والتسعير، وتتميّز هذه الخدمات بتجربة هي الأفضل من حيث الثقة واتّساع مجالها والتميّز التشغيلي."

تعالج أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني معاملات الدفع لآلاف الشركات عبر قطاعات مختلفة، من الطيران إلى السياحة والسفر، والتجزئة والتأمين والقطاع العقاري والحكومي وغيرها. وبفضل قاعدة العملاء المتنوعة هذه، اكتسبت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خبرة ممتازة تدعم الشركات من مختلف الأحجام، من الشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تتطلّع إلى تأسيس حضورها على الإنترنت وصولاً إلى المؤسسات الكبيرة التي تتطلّب خدمة دفع يمكن الاعتماد عليها لإدارة حجم كبير من عمليات الدفع بأمان.

وصرّح فهد العقيل، المدير التنفيذي لمنظومة المدفوعات السعودية قائلاً: "كوننا نتعامل مع بيفورت منذ سنوات عديدة، نحن متحمسونً للفصل التالي مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني التي ستتيح المزيد من الفرص لعمليات الدفع الرقمية في المملكة العربية السعودية فضلاً على كونها تضيف تنوّعاً إلى خيارات الدفع الآمنة اللاتلامسية والمريحة لعملائنا السعوديين."

وصرّح من جانبه طارق رؤوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة البنوك المصرية، قائلاً: "تمتدّ شراكتنا مع بيفورت لأكثر من ثلاث سنوات. والآن، مع النموّ الكبير في قاعدة عملاء بطاقة ميزة، نتطلع إلى إحداث تأثير أكبر في الأعمال من خلال شراكتنا مع أمازون. ونحن متفائلون بشأن إطلاق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر، والتي نؤمن بأنها سترتقي بالسوق الإلكتروني المحلي إلى مستويات جديدة."

تتمتّع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بمجموعة كبيرة من الشركاء بما في ذلك المصارف الرائدة مثل بنك رأس الخيمة وبنك أبو ظبي الأول، والمشرق، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري. ويشمل الشركاء أيضاً برامج البطاقات المحلية مثل مدى، وميزة، وبرامج البطاقات الدولية مثل فيزا وماستر كارد.

وأضاف سدودي قائلاً: "نحن ندرك التحديات التي تواجه إنشاء نشاط تجاري عبر الإنترنت، لذلك، ومع هذا الإطلاق الجديد، قمنا بتبسيط عملية إنشاء حسابات التجار للسماح للشركات بالبدء بشكل أسرع في قبول عمليات الدفع الإلكتروني، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أعمالها. وتشمل آليات أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني وصفاً سهل الفهم للخدمات وتأثيرها على الأعمال، وعروضاً توضيحية لتجربة العميل النهائي، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الملاحظات بشكل استباقي، فضلاً على الشفافية الكاملة والآمنة في الأسعار."

وستتمكن الشركات الجديدة التي تستخدم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من قبول عمليات الدفع عبر الإنترنت بسهولة عن طريق الاختيار من مجموعة محددة من الخدمات التي تناسب احتياجات العملاء إضافة إلى الوصول إلى محتوًى غني لمساعدتهم في التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك أطلقت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خدمات جديدة ومطورة من شأنها أن تسمح للشركات بخدمة عملائها بشكل أفضل، بما في ذلك توفير تقارير مفصلة مع أفكار قابلة للتنفيذ، ومراقبة في الوقت الفعلي لأنشطة الدفع الخاصة بهم. وكجزء من باقة الخدمات الجديدة، يمكن للشركات الحصول على مصادقة أفضل للمعاملات مع تقليل أسباب تأخير أو تبطيء العمليات عند القيام بالسداد. ويمكن للشركات أيضاً إنشاء لوحة معلومات خاصة بها من خلال دمج بياناتها من مصادر مختلفة مما يساعدها على تتبّع العمليات وتحقيق أهدافها.