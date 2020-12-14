موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري العام

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:28 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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يستعد نادي الزمالك لدخول مواجهة من العيار الثقيل، أمام منافسه بيراميدز، يوم الخميس 17 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح الزمالك في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


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