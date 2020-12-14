باتشيكو يقرر خوض مباراة ودية مع فريق الشباب مواليد 99 بنادي الزمالك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض مباراة ودية مع فريق الشباب مواليد 99 بالنادي.

وجاء قرار خوض المباراة بدلا من المران اليوم حيث يخوض الفريق مباراة ودية من أجل تجهيز البدلاء وبعض العناصر الأساسية البعيدة عن المشاركة من أجل تجهيزهم في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل.

ويخوض الفريق الأول المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود حمدي الونش ومحمود عبدالعزيز وحمزة المثلوثي و حاتم سكر في خط الدفاع وإسلام جابر و إمام عاشور وكريم بامبو وسيف جعفر ومصطفى فتحي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

فيما شارك مع فريق الشباب محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى واحمد رضا،  اسلام طارق ، حمدي علاء ، علاء يحيي في خط الدفاع وعمر ياسر ، يحيي مفتاح ، يوسف علي ، عبدالرحمن جمعه ، مصطفى  مدحت في خط الوسط وأحمد توبة في الهجوم.

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