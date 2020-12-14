موعدمواجهة مان سيتي ومونشنجلادباخ بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أقيمت اليوم الاثنين، قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للبعض ومتوازنة للبعض الأخر.


وأجريت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية.


واشتملت القرعة عن مواجهات قوية تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي بجانب مواجهة ليفربول ضد لايبزيج، وريال مدريد ضد أتلانتا.


كما أسفرت أيضًا عن مواجهة نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 16 من شهر فبراير من العام المقبل في لقاء الذهاب في ألمانيا.


بينما ستقام مباراة العودة يوم 9 من شهر مارس من العام المقبل، على أرضية ملعب الاتحاد.

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