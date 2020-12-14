أول تعليق من وزير النفط العراقي على قرار اوبك + بخفض الإنتاج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الاثنين إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير .

ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها."

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ ساعة و نصف

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

أوبك تتفق على زيادة في الإنتاج بعد تخفيف إيران موقفها

أوبك ملتزمة بخفض الإنتاج رغم انتقادات ترامب

الرياض ترد على طهران: "أوبك" حية

إيران تحدد موقفها من تعميق قرار خفض الإنتاج

النفط يواصل الارتفاع قبيل اجتماع أوبك+

النفط يواصل الصعود مع ترقب اجتماع أوبك بشأن خفض الإنتاج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان