أول تعليق من وزير النفط العراقي على قرار اوبك + بخفض الإنتاج
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:25 م
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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الاثنين إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير .
ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها."
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