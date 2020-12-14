أول تعليق من وزير النفط العراقي على قرار اوبك + بخفض الإنتاج

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الاثنين إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير .

ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها."