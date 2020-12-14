يبدأ غدا.. 8 معلومات عن الامتحان التدريبي لـ"أولى ثانوي"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
Advertisements

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، خلال الساعات المقبلة، امتحان تدريبي تعقده وزارة التربية والتعليم إلكترونيا، وفقا استعداداتها للامتحانات الرسمية، في ظل سعي الحكومة لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الامتحانات الإلكترونية التي بدأت مع ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" الذي ظهر بالعالم مؤخرا.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام غدا الثلاثاء الامتحان التدريبى إلكترونيا على التابلت، حيث يختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء، ويبدأ الامتحان غدا ويستمر الاختبار حتى 20 من ديسمبر الجارى.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الاختبارات التدريبية التي يخوضها طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة المقبلة:

1- الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

2- خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

3- يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار.

4- بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

5- ولمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: https:moe-register.emis.gov.eg.

6- ستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان.

7- يؤدي الطلاب الامتحان على مدار 5 أيام متواصلة، يتم فتح منصة الامتحان خلالها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءًا، ليتمكن الطالب من الدخول لأداء الامتحان في أي وقت على مدار الـ12 ساعة المطروحة.

8- الاختبارات ستكون في مواد التاريخ والجغرافيا والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة العربية ومبادئ التفكير الفلسفى والعلمى.


أخبار تهمك

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ ساعة و نصف

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان