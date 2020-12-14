يبدأ غدا.. 8 معلومات عن الامتحان التدريبي لـ"أولى ثانوي"

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يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، خلال الساعات المقبلة، امتحان تدريبي تعقده وزارة التربية والتعليم إلكترونيا، وفقا استعداداتها للامتحانات الرسمية، في ظل سعي الحكومة لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الامتحانات الإلكترونية التي بدأت مع ظهور فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" الذي ظهر بالعالم مؤخرا.



ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام غدا الثلاثاء الامتحان التدريبى إلكترونيا على التابلت، حيث يختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء، ويبدأ الامتحان غدا ويستمر الاختبار حتى 20 من ديسمبر الجارى.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الاختبارات التدريبية التي يخوضها طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة المقبلة:



1- الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.



2- خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.



3- يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار.



4- بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.



5- ولمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: https:moe-register.emis.gov.eg.



6- ستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان.



7- يؤدي الطلاب الامتحان على مدار 5 أيام متواصلة، يتم فتح منصة الامتحان خلالها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءًا، ليتمكن الطالب من الدخول لأداء الامتحان في أي وقت على مدار الـ12 ساعة المطروحة.



8- الاختبارات ستكون في مواد التاريخ والجغرافيا والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة العربية ومبادئ التفكير الفلسفى والعلمى.





