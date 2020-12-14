عاجل .. أسعار الدولارتسجل ارتفاعات جديدة بختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار الدولار ارتفاعات جديدة في نهاية تعاملات، اليوم الاثنين؛ لتواصل بذلك ارتفاعها التى كانت قد شهدتها منذ الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الدولار أمس الأحد في بداية تعاملات الأسبوع الحالي بقيمة 3 قروش، وزاد في تعاملات اليوم بقيمة قرشا واحدا.

وبهذه الزيادات فقد وصل سعر صرف الدولار إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بنوك عودة والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي ومصر ايران وبنك التعمير والاسكان والمصرف المتحد والبنك لتجاري الدولي وبنك الاسكندرية.

وقدر ارتفع ايضا سعر صرف الدولار إلى في بنك الأهلي اليوناني إلى 15.65جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع بينما استقر في البنك العربي الافريقي والشركة المصرفية العربية عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع