تاريخ مواجهات يوفنتوس أمام بورتو البرتغالي فى دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:17 م
يوفنتوس
يوفنتوس
علي ماهر حلمي
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أسفرت قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم فى مدينة نيون السويسرية عن مواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى شهر فبراير المقبل 2021 على ملعب بورتو الدولي بالبرتغال بينما تقام مباراة الإياب فى شهر مارس على ملعب يوفنتوس الدولي فى ايطاليا.

‏ولم يخسر يوفنتوس في 5 مباريات في المسابقات الأوروبية ضد بورتو البرتغالي حيث حقق 4 انتصارات وتعادل، بما في ذلك مبارتين في دور الـ 16 من موسم 2016/17.

وكان يوفنتوس الإيطالي قد تأهل لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كأول المجموعة بعد الفوز على برشلونة الاسباني بينما احتل نادي بورتو البرتغالي المركز الثاني فى مجموعته خلف مانشستر سيتي الإنجليزي.

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