التاريخ يُرجح كفة ليفربول أمام الألمان قبل مواجهة لايبزيج (تقرير)

أسفرت قرعة الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق لايبزيج الألماني.





وستكون مباراة الذهاب في أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، في ملعب الفريق الألماني، على أن تقام مواجهة الإياب في ملعب أنفيلد أحد أيام 9 و10 و16 و17 مارس من العام المقبل.





تاريخ مواجهات ليفربول ضد الأندية الألمانية





تقابل ليفربول مع الأندية الألمانية في 44 مواجهة رسمية سابقة، حقق الفوز في 22 مباراة، وخسر 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة، سجل لاعبو الريدز 80 هدفًا واستقبلت شباكه 38 هدفًا.





التقي ليفربول مع بايرن ميونيخ في 9 مباريات حقق 3 انتصارات وخسر مباراة وتعادل في 5 مباريات، بينما التقي مع دينامو دريسدن في 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.





وتقابل ليفربول مع بوروسيا دورتموند في 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة، كما تقابل بوروسيا مونشنجلادباخ 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين، والتقي مع بايرن ليفر كوزون في 4 مباريات فاز الريدز في 3 مباريات وخسر مباراة.





والتقي الليفر في 3 مباريات مع كولن انتهت جميعها بالتعادل، بينما خاض مباراتين ضد فرانكفورت فاز في مباراة وتعادل في مثلها، ولعب مباراتين ضد هامبورج فاز مباراة وخسر مثلها.





وواجه ليفربول فريق هامبورج في مباراتين فاز مباراة وتعادل في مثلها، والتقي في مباراتين مع أوجسبورج فاز مباراة وتعادل في مثلها، كما تقابل في مباراتين مع ميونيخ 1860 فاز مباراة وخسر الأخري.





والتقي الريدز مع فريق برلين في مباراتين فاز مباراة وخسر مثلها، وتقابل في مباراتين مع هوفنهايم فاز بهما الليفر.