التاريخ يُرجح كفة ليفربول أمام الألمان قبل مواجهة لايبزيج (تقرير)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:13 م
ليفربول
ليفربول
علاء خليف
Advertisements
أسفرت قرعة الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق لايبزيج الألماني.

وستكون مباراة الذهاب في أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، في ملعب الفريق الألماني، على أن تقام مواجهة الإياب في ملعب أنفيلد أحد أيام 9 و10 و16 و17 مارس من العام المقبل.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد الأندية الألمانية

تقابل ليفربول مع الأندية الألمانية في 44 مواجهة رسمية سابقة، حقق الفوز في 22 مباراة، وخسر 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة، سجل لاعبو الريدز 80 هدفًا واستقبلت شباكه 38 هدفًا.

التقي ليفربول مع بايرن ميونيخ في 9 مباريات حقق 3 انتصارات وخسر مباراة وتعادل في 5 مباريات، بينما التقي مع دينامو دريسدن في 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

وتقابل ليفربول مع بوروسيا دورتموند في 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة، كما تقابل بوروسيا مونشنجلادباخ 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين، والتقي مع بايرن ليفر كوزون في 4 مباريات فاز الريدز في 3 مباريات وخسر مباراة.

والتقي الليفر في 3 مباريات مع كولن انتهت جميعها بالتعادل، بينما خاض مباراتين ضد فرانكفورت فاز في مباراة وتعادل في مثلها، ولعب مباراتين ضد هامبورج فاز مباراة وخسر مثلها.

وواجه ليفربول فريق هامبورج في مباراتين فاز مباراة وتعادل في مثلها، والتقي في مباراتين مع أوجسبورج فاز مباراة وتعادل في مثلها، كما تقابل في مباراتين مع ميونيخ 1860 فاز مباراة وخسر الأخري.

والتقي الريدز مع فريق برلين في مباراتين فاز مباراة وخسر مثلها، وتقابل في مباراتين مع هوفنهايم فاز بهما الليفر.

أخبار تهمك

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ ساعة و نصف

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان