الإمارات تعلن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، أعلن عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

وكتب بن راشد، سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، واعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف وتسن السياسات وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

وقد أعلن بن راشد، عن إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبد الله القرقاوي، وأشار إلى أن المجلس سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.

وأضاف: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

وأوضح بن راشد، أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.