الإمارات تعلن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:16 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، أعلن عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

 

وكتب بن راشد، سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، واعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف وتسن السياسات وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

 

وقد أعلن بن راشد، عن إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبد الله القرقاوي، وأشار إلى أن المجلس سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.

 

وأضاف: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

وأوضح بن راشد، أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حقوق الانسان انشاء هيئة وطنية الإمارات

أخبار تهمك

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ 39 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ أقل من ساعتين

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد قرار مجلس الوزراء.. ما هي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؟

برلماني عن قرار إنشاء "الوطنية لحقوق الإنسان": ينهي المزايدات الرخيصة تجاه مصر

محمد بن راشد: الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

تعرف على التشكيلة الجديدة لحكومة الإمارات

الإمارات تنجح بالتصدي لتحديات فيروس كورونا العالمية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

02:38 م

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان