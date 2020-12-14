الكنيسة تقييم الاجتماع الشهرى للفتيات العاملات بميادين العمل الحر
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:04 م
ماريان ناجى
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أعلنت كنيسة الشهيد ابي سيفين بمنطقة شلبي مركز المنيا عن الاجتماع الشهرى لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر (حياة التوبة والاستعداد ).
والقى العظة الروحية القمص زكريا يوسف كاهن كنيسة القديس الانبا انطونيوس بالمنيا، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.
والقى العظة الروحية القمص زكريا يوسف كاهن كنيسة القديس الانبا انطونيوس بالمنيا، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.