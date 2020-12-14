قرعة الدوري الأوروبي تضع ميلان في مواجهة متوازنة
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:55 م
محمد أيمن
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أسفرت قرعة بطولة الدوري الأوروبي والتي أقيمت اليوم الأثنين في العاصمة السويسرية نيون عن مواجهة متوازنة نسبياً لفريق نادي ميلان حيث يواجه النجم الأحمر الصربي في الدور الإثنين والثلاثين.
وكان ميلان قد تأهل لهذا الدور بعد أن إحتل صدارة مجموعته وأبلى بلاء حسن على مستوى الأداء وكذلك النتائج بجانب إحتلاله لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.
في المقابل يمني فريق نادي النجم الأحمر النفس بتقديم مباراة جيدة أمام عملاق الكالتشيو ولما لا تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز عليه والإطاحة به خارج المنافسات.
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