مصرع ربة منزل صدمها قطار ببنها

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شهد مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها، اليوم الإثنين، حادثا مأساويا، حيث لقيت ربة منزل مصرعها صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان، أثناء عودتها من توصيل نجلها للمدرسة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، بلاغا بوفاة ربة منزل صدمها قطار على مزلقان قرية ميت عاصم دائرة المركز.



جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفاة تدعى "ج.ن" 37 عاما، كان تقوم بتوصيل نجلها للمدرسه بقرية ميت عاصم وعقب عودتها صدمها القطار على مزلقان ميت عاصم ولقيت مصرعها في الحال.



جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق فأمرت بدفن الجثة.