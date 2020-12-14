عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

شهدت خدمات جوجل المتنوعة، اليوم الاثنين، تعطل لدي العديد من المستخدمين على مستوي دول العالم فيما بينهم مصر، مما حرمهم من أداء مهام عملهم المرتبطة بالأنترنت خاصة أن العديد من الوظائف أصبحت معتمدة على تلك الخدمات.

وشملت برامج التى تم تعطيلها كلا من " يوتيوب ، وجوجل slides، وجوجل sheets، وجوجل docs، وجوجل Drive, وgemail".

وقال العديد من مستخدمين خدمات جوجل في مصر إن خدمات جوجل تعطلت لديهم، وظهرت رسالة لهم عند فتح اي من التطبيقات"ا حدث خطأ الرجاء إعادة المحاولة خلال دقائق ".

وحتي الان لم تصدر شركة الفابت المالكة لجوجل اي بيان رسمي توضح هذا العطل المفاجئ، ولكن قال فريق يوتيوب في تدوينة له عبر مواقع تويتر، إنه لديه علم ان لدي العديد من المستخدمين مشكلات تمنعهم من الوصول إلى تطبيق اليوتيوب، وأنه يعمل هلى حل تلك المشكلة حاليا.





جاء هذا بعد يوم من تعطل اصاب العديد من التطبيقات المملوكة لشركة فيس بوك، من ضمنها رسائل الماسينجر و إنستجرام.



