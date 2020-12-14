لافروف: علاقاتنا الاقتصادية تسير بشكل جيد مع الإمارات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:31 م
لافروف
لافروف
وكالات
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن علاقات بلاده الاقتصادية تسير بشكل جيد مع الإمارات، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز.

 

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، توافقه مع الجزائر على حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية.

 

وقد كلف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نائب رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، بمنصب مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن سافرونكوف (البالغ من العمر 56 عاما)، الذي تم تعيينه سفيرا للمهام الخاصة سيمثل الجانب الروسي في الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخاصة في لقاءات "الرباعية" الدولية، التي تهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة وعادلة للنزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني" و "الإسرائيلي - العربي".

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لافروف العلاقات الاقتصادية الإمارات

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