موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى أسفرت عن مواجهات قوية أبرزها برشلونة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول ضد لايبزيج الألماني وريال مدريد ضد أتلانتا الإيطالي.









وجاء مباريات دور الـ16 دوري أبطال أوروبا كالأتي:-

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي.

لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي الإنجليزي.

لايبزيج الألماني × ليفربول الإنجليزي.

بورتو البرتغالي × يوفنتوس الإيطالي.

برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي.

إشبيلية الإسباني × بوروسيا دورتموند الألماني.

أتالانتا الإيطالي × ريال مدريد الإسباني.









ومن المقرر أن تكون مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.



