



اعرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ديسمبر 2020 | خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من منحة ال٥٠٠ جنيه الدفعة الأخيرة





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة هي منحة فرضتها وزارة القوى العاملة لمساعدة العمالة الغير منتظمة هي صرف مبلغ ٥٠٠ جنيه للأشخاص التى تأثرت أعمالهم في انتشار جائحة كورونا ويمكن البحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال استخدام رقم البطاقة وكتابة اسم المواطن المستحق للمنحه، تتم عمليات الصرف بطريقة أفضل ومنظمة تبعاً الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة تكون عملية صرف مساعدات العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد فى كافة فروع جمهورية مصر العربية وعبر ماكينات صرف ATM بحيث يتم صرف المنحة بصفة منتظمة، بلغ إجمالي أعداد الأشخاص المستفيدين من المنحة نحو ٢مليون و٣٠٠ ألف مواطن مصري.





منحة العمالة غير المنتظمة

الكثير من المواطنين يبحثون إن كانوا يستحقون صرف منحة العمالة الغير منتظمة أم لا حيث تأثر الكثير وقت جائحة فيروس كورونا وهذا ما جعل جعل الدولة تعمل على صرف المنحة للاشخاص التى تأثرت أعمالهم.





أسماء المقبولين في منحة العمالة غير المنتظمة

لمعرفة أسماء الاشخاص المستحقين لصرف منحة العمالة غيؤ المتظمة التي قامت بها وزارة القوى العاملة عن طريق:





- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- إدخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

- ادخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المستحق.

- إختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- الضغط على استعلام.



