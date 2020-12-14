



اطلع الآن.. مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي





صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 ، يعيش أصحاب المعاشات هذه الأيام وسط حاله من الترقب وانتظار موعد الصرف المقررة فيه صرف الإعانات المادية التي يتلقونها شهريا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك للفئات المحددة التي يتم تطبيق عليها قانون المعاشات التقاعدية أو المعاشات الاستثنائية لتعثر المواطنين التي لا يملكون دخل ثابت ،الجدير بالذكر قد كشفت مؤخرا عن ان أيام الصرف لشهر ديسمبر ستكون بدايتا من أول الشهر حتي يوم الخامس عشر حيث يتم تقسيم الفئات الي ثلاث مجموعات حتي لا يحدث تكدسات علي ماكينات الصرف الألي ومكاتب البريد .





صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم ما لا يقل عن تسعه مليون مواطن مصري يتم منحهم شهريا معاش يعمل علي توفير لهم حياة كريمة وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي عليهم ، الجدير بالذكر ان المبالغ المستحقة يتم صرفها من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعي بالإضافة الي البريد المصري والبنوك المختلفة حيث تم بدأ الصرف منذ يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر للفئات التي أقرتها الوزارة وهم الشريحة الثانية والثالثة وذلك مع التنبيه علي المواطنين مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات التي تعمل علي مساعدتهم في الحفاظ علي صحتهم وصحة الآخرين .





الاستعلام عن صرف معاشات التضامن الاجتماعي

أمر رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي جميع العاملين بقطاع البريد المصري بالتيسير علي المواطنين وذلك من خلال تسهيل لهم الاجراءات المتبعة أثناء استلام المعاش الخاص بالشهر الجاري حيث يتم الصرف منذ بداية الصرف وسيتم الاستمرار الي ان يتم الانتهاء من صرف جميع المستحقات .



