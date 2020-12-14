(من هنا) | خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:23 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
Advertisements

(من هنا) | خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2020 | لاحظنا خلال الآونة الأخيرة ان هناك عمليات بحث مكثفه من قبل المسجلين في معاش تكافل وكرامه حيث يريدون التعرف علي الموعد التي سيتم فيه السماح لهم بتلقي المبالغ المستحقة لهم لشهر ديسمبر والتي تعد عامل أساسي في إعانتهم علي الحياة حيث يقوم هذا البرنامج الاجتماعي علي دعم الأسر التي لا يوجد لديها دخل ثابت كما أنها تدعم الأسر التي يوجد ابنائها في التعليم ولا تستطيع الأنفاق عليه لأسباب مختلفه ،الجدير بالذكر ان هذه المساعدات المادية تمكن متلاقيها من توفير حياة كريمة لأسرهم ولكن يتطلب الحصول عليها مجموعه من الاشتراطات التي يجب استيفائها من قبل المتقدمين .

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2020
تشرف وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عام علي المعاشات المقدمة من تكافل وكرامه حيث يتوجب علي الحاصلين عليها من توفر مجموعه بسيطة من الشروط التي يتمركز أولها في ان لا يكون لدي المتقدم دخل ثابت أو يعمل في أي جهه حكوميه بالإضافة الي عدم امتلاكه دخل شهري يزيد عن أربعمائة جنيه مصري حيث يتم منح هذا المعاش الي المطلقات الذي يوجد لديهم أبناء في التعليم ويتم أعطاءه أيضا للأرامل الذي توفي أزواحهم أو فقدوهم لأي سبب اخر ،يذكر أيضا ان هذا المعاش يتطلب إحضار مجموعه من المستندات وهي شهادة تثبت الأبناء الملتحقين بالتعليم وإيصال كهرباء وبطاقة التموين وقسيمة الطلاق وصورة الرقم القومي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة
سيتم خلال الأيام القادمة البدء في صرف الدفعات المستحقة من معاش تكافل وكرامه لشهر ديسمبر الجاري حيث يتم الاستعلام وفقا لمجموعه من الخطوات المذكورة في السطور القادمة:

- يتم تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الفراغات الموجودة أمامك.
- بعد التأكد من ان جميع البيانات صحيحه يتم الضغط علي زر استعلام .

(من هنا) | خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2020 تكافل وكرامة 2020

أخبار تهمك

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ 41 دقيقة

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ أقل من ساعتين

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

بالرقم القومي | ننشر خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

(من هنا) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي.. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل عبر tk.moss.gov.eg

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

02:38 م

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان