



(من هنا) | خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2020 | لاحظنا خلال الآونة الأخيرة ان هناك عمليات بحث مكثفه من قبل المسجلين في معاش تكافل وكرامه حيث يريدون التعرف علي الموعد التي سيتم فيه السماح لهم بتلقي المبالغ المستحقة لهم لشهر ديسمبر والتي تعد عامل أساسي في إعانتهم علي الحياة حيث يقوم هذا البرنامج الاجتماعي علي دعم الأسر التي لا يوجد لديها دخل ثابت كما أنها تدعم الأسر التي يوجد ابنائها في التعليم ولا تستطيع الأنفاق عليه لأسباب مختلفه ،الجدير بالذكر ان هذه المساعدات المادية تمكن متلاقيها من توفير حياة كريمة لأسرهم ولكن يتطلب الحصول عليها مجموعه من الاشتراطات التي يجب استيفائها من قبل المتقدمين .





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2020

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عام علي المعاشات المقدمة من تكافل وكرامه حيث يتوجب علي الحاصلين عليها من توفر مجموعه بسيطة من الشروط التي يتمركز أولها في ان لا يكون لدي المتقدم دخل ثابت أو يعمل في أي جهه حكوميه بالإضافة الي عدم امتلاكه دخل شهري يزيد عن أربعمائة جنيه مصري حيث يتم منح هذا المعاش الي المطلقات الذي يوجد لديهم أبناء في التعليم ويتم أعطاءه أيضا للأرامل الذي توفي أزواحهم أو فقدوهم لأي سبب اخر ،يذكر أيضا ان هذا المعاش يتطلب إحضار مجموعه من المستندات وهي شهادة تثبت الأبناء الملتحقين بالتعليم وإيصال كهرباء وبطاقة التموين وقسيمة الطلاق وصورة الرقم القومي.





موعد صرف معاش تكافل وكرامة

سيتم خلال الأيام القادمة البدء في صرف الدفعات المستحقة من معاش تكافل وكرامه لشهر ديسمبر الجاري حيث يتم الاستعلام وفقا لمجموعه من الخطوات المذكورة في السطور القادمة:





- يتم تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

- يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الفراغات الموجودة أمامك.

- بعد التأكد من ان جميع البيانات صحيحه يتم الضغط علي زر استعلام .



