قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:24 م
محمد أيمن
Advertisements
أسفرت قرعة دور الإثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة نارية مع ريال سوسيداد الإسباني متصدر الليجا الإسبانية.
وكان مانشستر يونايتد قد خرج من دوري ابطال أوروبا بعد أن إحتل المركز الثالث في مجموعته خلف المتصدر باريس سان جيرمان ولايبزيج.
في الوقت الذي عبر فيه فريق نادي ريال سوسيداد دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي وذلك بأداء رائع ومبهر بجانب تصدره لبطولة الدوري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا