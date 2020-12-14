بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:18 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
Advertisements
أسفرت قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي عن مواجهات قوية ومثيرة ستقام فى فبراير القادم من بينها مواجهة متوازنة لفريق ريال مدريد الإسباني.

ويواجه ريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أسفرت القرعة عن ذلك.

وجاء مباريات دور الـ16 دوري أبطال أوروبا كالأتي:-
بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي.
لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني.
أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي الإنجليزي.
لايبزيج الألماني × ليفربول الإنجليزي.
بورتو البرتغالي × يوفنتوس الإيطالي.
برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي.
إشبيلية الإسباني × بوروسيا دورتموند الألماني.
أتالانتا الإيطالي × ريال مدريد الإسباني.

ويذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على فريق أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري ابطال اوروبا البايرن ميونيخ

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ 36 دقيقة

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ أقل من ساعة

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

02:38 م

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان