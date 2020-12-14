شاهد.. ناريمان زوجة رامي جمال تهديه اغنية من أغانيه

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، عبر خاصية ستوري.


وكانت ناريمان في الصورة ترتدي فستان أبيض اللون، برفقة زوجها الفنان رامي جمال وهو يرتدي بدلة سوداء، ووضعت الصورة على أنغام "يخليك ليا" ، وهي اغنية بصوت زوجها.


أعرب المطرب رامي جمال عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان "نجم العرب".


ونشر رامي جمال صورته بالجائزة من المهرجان عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" امبارح من تكريم مهرجان نجم العرب عن جائزة أحسن فنان شامل وأحسن فيديو كليب.. شكراً الجمهور اللي ادالنا صورته وشكراً إدارة المهرجان.



وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

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