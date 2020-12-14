مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية لبرشلونة ومتوازنة لبعض الفرق مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وكذلك مانشستر سيتي.


وجاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي :-


16 فبراير 

مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

لاتسيو ضد بايرن ميونخ.

17 فبراير 

أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي 

لايبزيج ضد ليفربول 

23 فبراير 

إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند 

بورتو ضد يوفنتوس 

24 فبراير 

أتالانتا ضد ريال مدريد 

برشلونة ضد باريس سان جيرمان 

أخبار تهمك

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ ساعة و نصف

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ أقل من ساعة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ 35 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ أقل من ساعتين

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

02:38 م

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان