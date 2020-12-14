مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية لبرشلونة ومتوازنة لبعض الفرق مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وكذلك مانشستر سيتي.









وجاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي :-









16 فبراير





مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.





لاتسيو ضد بايرن ميونخ.





17 فبراير





أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي





لايبزيج ضد ليفربول





23 فبراير





إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند





بورتو ضد يوفنتوس





24 فبراير





أتالانتا ضد ريال مدريد





برشلونة ضد باريس سان جيرمان



