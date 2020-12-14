الحرف التراثية ثروة قومية امسية ثقافية بالأوبرا

في اطار النشاط الثقافي والفكري الذى تقدمه دار الاوبرا المصري بهدف إثراء القيم المجتمعية وتعزيز المقومات التراثية تنظم ندوة بعنوان " الحرف التراثية ثروة قومية" وذلك في السابعة مساء الاربعاء 16 ديسمبر علي المسرح الصغير.









حيث تستضيف كلا من الاعلامية رجاء ابراهيم ،سحر السكوت مدير برنامج التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة و الدكتور وليد انسي الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية يديرها الدكتور جمال الشاعر ويتخللها فقرات غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمصاحبة المطربين ادهم جوهر ،محمد ممدوح وزينب حسن .









تدور الندوة حول الحرف التراثية التي تشكل جزء رئيسي من اساسيات المجتمع المصري وما تواجهه من تحديات طرأت عليها في ظل الظروف الراهنة من عوامل تكنولوجية وتغييرات رقمية وما السبل التي تتخذها للمقاومة والصمود امام تلك التحديات وكيفية تطويع تلك العوامل في تعزيز دور واهمية هذه الحرف فى تشكيل الملامح الثقافية للمجتمع المصري.



