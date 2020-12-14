الحرف التراثية ثروة قومية امسية ثقافية بالأوبرا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
في اطار النشاط الثقافي والفكري الذى تقدمه دار الاوبرا المصري بهدف إثراء القيم المجتمعية وتعزيز المقومات التراثية  تنظم ندوة بعنوان " الحرف التراثية ثروة قومية" وذلك في السابعة مساء الاربعاء 16 ديسمبر علي المسرح الصغير.


حيث تستضيف كلا من الاعلامية رجاء ابراهيم ،سحر السكوت مدير برنامج التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة و الدكتور وليد انسي الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية يديرها الدكتور جمال الشاعر ويتخللها فقرات غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمصاحبة المطربين ادهم جوهر ،محمد ممدوح وزينب حسن .


تدور الندوة حول الحرف التراثية التي تشكل جزء رئيسي من اساسيات المجتمع المصري وما تواجهه من تحديات طرأت عليها في ظل الظروف الراهنة من عوامل تكنولوجية وتغييرات رقمية وما السبل التي تتخذها للمقاومة والصمود امام تلك التحديات وكيفية تطويع تلك العوامل في تعزيز دور واهمية هذه الحرف فى تشكيل الملامح الثقافية للمجتمع المصري.

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ أقل من ساعتين

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على منافس ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

منذ أقل من ساعتين

قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة نارية

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 17 ساعة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبر سار للزمالك قبل مواجهة براميدز

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

02:19 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

02:38 م

دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان