عاجل .. أسعار النفط تقفز بعد اندلاع حرايق في أحد سفن الشحن بميناء جدة

حققت اسعار النفط العالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من تراجع الإمدادات العالمية من جراء استهداف أحد سفن شحن النفط البريطانية بميناء جدة السعودي.

وأعلنت شركة هافينا للشحن اليوم، أن أحد سفنها اثناء تفريغ شحنتها النفطية بميناء جدة أصاب مصدر خارجي هيكلها مما تسبب في انفجار وخريق بجسم السفينة.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في السيطرة على الحريق، مشيرة إلى ان شحنة النفط التى بدخلها لم تتأثر وأن الاضرار تركزت بجسم السفينة.

وارتفعت اسعار النفط على واقع تلك الأنباء بنسبة 1.20% لتصل إلى إلى سعر 50.54 دولار للبرميل بالنسبة للعقود الأجلة لخام برنت، كما صعدت العقود الأجلة لخام الأمريكي بنسبة1.12 % ليصل إلى 47 دولار للبرميل.