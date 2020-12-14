كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي يشير إلى بعض التقدم في محادثات البريسكت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:12 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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أشار  كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي، إلى بعض التقدم في محادثات البريسكت لكن الخلافات لا تزال قائمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الاثنين.

 

 دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع سريع مع نظيره البريطاني مايكل جوف، المسؤول عن تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحدود الأيرلندية الحساسة.

 

وقال سيفكوفيتش في إفادة صحفية عن القوانين المحلية الجديدة المزمعة في لندن والتي تنطوي على مخاطر تقويض معاهدة الانفصال بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: "سأدعو إلى عقد لجنة مشتركة استثنائية بشأن اتفاقية الانسحاب في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من الرد علي مخاوفنا القوية بشأن مشروع القانون ".

 

كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، في مكالمة هاتفية مع سيفكوفيتش في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أكد جوف التزام لندن ببنود اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الحدود الأيرلندية.

 

وقد أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تشريعات الحياة خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن تعرضت محادثاتها التجارية مع الكتلة للخطر بإعلانها مقدمًا أن الخطط الجديدة ستخالف القانون الدولي و"توضيح" الصفقة التي وقعتها في يناير. وقالت الحكومة إنها ستنتهك القانون الدولي "بطريقة محددة ومحدودة للغاية"، مما ساهم في مخاوف من إخراج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة.

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بريطانيا البريكست الاتحاد الأوروبي

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