دوري الأبطال.. مواجهة قوية بين بايرن ميونخ ولاتسيو في دور الـ16

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أجريت منذ قليل قرعة دور الـ16، من دوري أبطال أوروبا، والتي استضافها مقر الاتحاد الأوروبي حيث أسفرت عن مواجهة مثيرة بين فريقي بايرن ميونخ الألماني ولاتسيو الإيطالي.


وجاءت قرعة دور الـ16من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي

لاتسيو × بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد × تشيلسي

لايبزيج × ليفربول

بورتو × يوفنتوس

برشلونة × باريس سان جيرمان

إشبيلية × بوروسيا دورتموند

أتالانتا × ريال مدريد


يذكر أن ستلعب مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

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