"دعارة أونلاين".. مباحث الآداب تضبط فتاة ليل بالعجوزة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت مباحث الآداب من القبض على سيدة روجت عن نفسها مقابل مبلغ مالي بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي عن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن إستهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة وسط الجيزة، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

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