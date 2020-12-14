وكالة "كورية" تمول قافلة خيرية وزعت سلع غذائية ولحوم على 520 أسرة فقيرة ببني سويف

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مّولت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" أعمال قافلة خيرية لتوزيع 520 كرتونة مواد غذائية 520 كيلو لحوم على الأسر الفقيرة بقريتي "علي حمودة" و"جزيرة أبو صالح" بمحافظة بنى سويف



وأعلنت جامعة بنى سويف التكنولوجية، في بيان لها، أنه في إطار خدمة المجتمع وحرصًا على دور الجامعة الخدمي والمجتمعي، شارك الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، صباح اليوم في، أعمال قافلة خيرية نظمتها جامعة بنى سويف التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من فيروس كورونا في محافظة بنى سويف وذلك بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا".



وأوضح البيان، أن القافلة شملت توزيع 520 كرتونة مواد غذائية 520 كيلو لحم على الأسر الفقيرة بقريتي "علي حمودة" و"جزيرة أبو صالح" بمحافظة، بحضور "حنان الدرباشي" مدير مؤسسة مصر الخير فرع بنى سويف وممثلين عن وكالة "كويكا".



وأكد البيان، على أن الجامعة لا تتوانى في تأدية رسالتها في خدمة المجتمع، مشيرًا أن رسالة جامعة بنى سويف التكنولوجية لا تنحصر في النهوض بالعملية التعليمية فقط وانما تشمل المساهمة الفعالة في الدور المجتمعي بكافة صوره وأشكاله المتعددة.



ووجه الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة، الشكر للقائمين على القافلة لجهودهم في المجال الخيري والعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار رفع العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

