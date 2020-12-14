"عنق الزجاجة".. طبيب يحذر المصريين من هذه الفترة بسبب الكورونا (فيديو)

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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن مصر لم تصل إلى ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ولكن مازالت في بداية الموجة، منوها بأن أرقام الإصابة مازالت مرشحة للزيادة، والامر متوقف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وحذر "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، من التجمعات في احتفالات رأس السنة حتى لا نشهد زيادة أكبر في أعداد الإصابات، منوها بأن الحصول على لقاح كورونا لا يعني أننا انتصرنا على جائحة كورونا، حيث ليس هناك بديل عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أنه لا يجب أن ندفع الدولة أن تتخذ خطوات للغلق، حيث أن المواطن واقتصاد الدولة هم من سيتأثروا بالغلق، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات المتوفرة لن تكفي كل المصريين دفعة واحدة، معقبا: "الثلاث شهور القادمة عنق الزجاجة.. يا إما انحسار أو انتشار".

