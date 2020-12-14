قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لمباريات الدور ثمن النهائي عن مواجهة سهلة للغاية فيما يخص فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني.


وأوقعت القرعة فريق نادي ريال مدريد في مواجهة فريق نادي أتالانتا الإيطالي حيث جنبت القرعة زين الدين زيدان بعض الفرق مع لايبزيج الألماني وكذلك بورتو البرتغالي.


ومن المُنتظر أن تُقام مباريات الذهاب على مدار أربعة أيام متفرقة في شهر فبراير فيما تُلعب مباريات الإياب في شهر مارس من العام 2021.

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