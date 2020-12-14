موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة قبل مواجهة غزل المحلة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:35 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.



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