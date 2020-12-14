موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة قبل مواجهة غزل المحلة
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:35 م
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.