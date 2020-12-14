الإمارات تسجل 1,092 إصابة جديدة بكورونا و670 حالة شفاء

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1,092 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 186,041 حالة.

وأجرت الصحة الإماراتية، 98,562 فحصًا جديدًا لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 618 حالة.

وتماثل 670 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 164,349 حالة.