عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة دوري ابطال أوروبا والتي أقيمت اليوم الاثنين عن عدة مواجهات نارية للدور ثمن النهائي من البطولة الأعرق في القارة العجوز.


وجاءت مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة على النحو التالي :-


  • بوروسيا مونشنغلادباخ VS مانشستر سيتي.
  • لاتسيو VS بايرن ميونيخ
  • أتلتيكو مدريد VS تشيلسي 
  • لايبزيغ VS ليفربول
  • بورتو VS يوفنتوس
  • برشلونة VS باريس سان جيرمان
  • إشبيلية VS دورتموند 
  • ريال مدريد VS أتالانتا
ومن المُنتظر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و 17 و 23 و 24 من شهر فبراير القادم فيما تُقام مباريات الإياب أيام التاسع والعشرين والسادس عشر والسابع عشر من شهر مارس.

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برشلونة باريس سان جيرمان البايرن ميونيخ

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