حجز استشكال متهم على حكم سجنه بـ"أحداث عنف المطرية"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 يناير للحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أيمن القاضي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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