"ديوث العجوزة".. روج عن زوجته لممارسة الدعارة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط رجل روج عن زوجته لممارسة الدعارة مستغلا ولايته عليها، بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلًا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة وسط الجيزة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم على النحو المُشار إليه، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها بإستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم " يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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