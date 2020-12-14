الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الأيام المقبلة (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:27 م
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان رسمي يُشير لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ الأمس، وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه بالأمس كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية حيث وصلت على القاهرة لـ 27 درجة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وتساقط أمطار خفيفة على غرب البلاد.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع أن يستمر اليوم نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة على معظم أنحاء الجمهورية، السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، مع انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة بنحو 5 درجات لتصل لـ 22 درجة على القاهرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، غزيرة على مطروح والسلوم.

وأشارت، إلى أننا سنشهد غدًا انخفاض أخر في درجات الحرارة لتصل لـ 19 درجة على القاهرة، مما يجعلنا نشعر بالبرودة، خاصة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع استمرار فرص تساقط الأمطار، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، والابتعاد عن المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر السوشيال ميديا، وارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء أثناء وجود العواصف الترابية وخلال تساقط الأمطار.

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ ربع ساعة

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو يواصل تحطيم الأرقام مع يوفنتوس

منذ ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

12:56 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

01:39 م

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

01:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان