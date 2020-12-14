الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الأيام المقبلة (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان رسمي يُشير لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ الأمس، وتستمر حتى الأربعاء القادم.



وأضافت "إيمان شاكر"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه بالأمس كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية حيث وصلت على القاهرة لـ 27 درجة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وتساقط أمطار خفيفة على غرب البلاد.



ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع أن يستمر اليوم نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة على معظم أنحاء الجمهورية، السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، مع انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة بنحو 5 درجات لتصل لـ 22 درجة على القاهرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، غزيرة على مطروح والسلوم.



وأشارت، إلى أننا سنشهد غدًا انخفاض أخر في درجات الحرارة لتصل لـ 19 درجة على القاهرة، مما يجعلنا نشعر بالبرودة، خاصة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع استمرار فرص تساقط الأمطار، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، والابتعاد عن المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر السوشيال ميديا، وارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء أثناء وجود العواصف الترابية وخلال تساقط الأمطار.

