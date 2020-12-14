مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة دولية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، عن تسير غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5200 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلي كل من، دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت،  بغداد، جدة، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، أمستردام، روما، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، أديس أبابا، أربيل، و7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و7 رحلات شحن جوى.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.
 

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