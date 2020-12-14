إرسال كيلو هيروين ضبط بحوزة تاجر مخدرات للمعمل الكيميائي

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قررت نيابة الشرابية بأرسال كيلو بودر من مخدر الهيروين بعد ضبطه مع عاطل بقصد الاتجار به، إلي المعمل الكيميائي وإرسال تقرير بها.



كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم الشرابية من ضبط مصطفى.م.م، 24 سنة، عاطل ومقيم شارع البحارة دائرة القسم والسابق إتهامة في القضية رقم 654 لسنة 2019 الشرابية مخدرات حال تواجدة بالمنطقة وحوزتة 1 كيلو بودر مخدر - مبلغ مالى 1000 - هاتف محمول.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.