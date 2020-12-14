13 يناير.. النطق بالحكم علي متهم بأحداث المرج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 13 يناير للنطق بالحكم


صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أيمن القاضي.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

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